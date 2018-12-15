無照少年高速駕駛 失控衝撞對向機車害2命

2018-12-15 10:04

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市興達路近博愛陸橋，今天凌晨零時左右發生2死車禍，17歲莊姓少年無照開車，疑在高速行駛下為閃避機車騎士，失控衝到對向車道，造成車上後座乘客17歲鍾姓少女及一名28歲謝姓機車男騎士死亡，肇事車輛翻了180度，還波及路旁另一台自小客及一台機車，現場一片狼藉。

肇事莊姓少年及前座另名乘客16歲張姓少年僅受輕傷，莊姓少年酒測值零，事發後，家人接獲警方通知已趕赴處理後續事宜。死者謝姓機車男騎士當場死亡，父母親隨後趕到現場，看到兒子遺體當場崩潰，肇事車上鍾姓少女也因傷重送醫不治。

警方調查，今天凌晨零時36分，莊姓少年無照駕駛自小客車載張姓少年及鍾姓少女由博愛陸橋東往西方向沿興達路高速行進，車子下陸橋後，因閃躲一台由文化路右轉興達路後直行駛至快車道機車，致失控衝向對向車道撞上謝姓機車騎士。

謝男機車當場被撞爛，謝男噴飛至路旁商家鐵捲門後當場死亡，肇事車再行衝撞停放於路旁一台自小客及一台機車後，翻了180度，商家及用餐民眾被突如其來的車禍嚇壞了。

警方說，事發時，莊姓少年開車載友人要去吃宵夜，但無照駕駛又開快車釀禍，造成2死悲劇，事發確切原因正進一步調查。

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