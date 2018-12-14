12/14 大樂透、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2018-12-14 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月14日）開獎的第107000104期大樂透、第107000203期雙贏彩及第107000299期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000104期大樂透中獎號碼為「06、09、14、19、38、49，特別號：20」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得48萬7654元；參獎共44注中獎，每注可得4萬7742元；肆獎共111注中獎，每注可得1萬2166元；伍獎共2544注中獎，每注可得2000元；陸獎共3179注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬391注中獎，每注可得400元；普獎共4萬2513注中獎，每注可得400元。

第107000104期49樂合彩中獎號碼為「06、09、14、19、38、49」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共170注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4213注中獎，每注可得1250元。

第107000203期雙贏彩中獎號碼為「01、05、06、09、12、14、17、18、19、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共311注中獎，每注可得500元；肆獎共3813注中獎，每注可得100元。

第107000299期今彩539中獎號碼為「19、27、33、35、36」，頭獎摃龜；貳獎共135注中獎，每注可得2萬元；參獎共4900注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7588注中獎，每注可得50元。

第107000299期39樂合彩中獎號碼為「19、27、33、35、36」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共149注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5229注中獎，每注可得1125元。

第107000299期3星彩中獎號碼為「741」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000299期4星彩中獎號碼為「0637」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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