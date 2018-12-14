塞生活費的包包半路掉了 警半小時神搜索

2018-12-14 19:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「警察先生，我的包包不見了！」屏東縣警局枋寮分局春日分駐所日前有民眾衝進來，直說騎機車去買水，回家發現內有8000多元的包包竟不翼而飛，是她這個月的生活費，遍尋不著，警員只花半小時就神速在路旁草叢幫她尋回。

春日分駐所日前跑進一名焦急的女子，原來是「命脈」不翼而飛，這名陳姓女子說，當時她騎機車從古華村到春日村買水，怎料回到家後，發現放在水桶旁的包包竟不見了，皮包內有重要證件及8000多元，是她整個月的生活費，心急之下趕緊來派出所尋求協助。

值班的警員黃河誌先向其他派出所詢問是否有拾獲包包訊息？隨後出發沿著陳姓女子所述路線仔細覓尋，半小時內就在春日鄉春日路往古華村方向旁草叢中發現遺失的包包，帶回分駐所請陳女回來認領。

「好家在！」陳女領回包包時，感激得數度直呼「好家在」，她說，要不是警方幫忙，根本不知道這個月要怎麼度過，很感謝警方積極地協尋，短時間內找回的包包，幫她解決大麻煩。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/