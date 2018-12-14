位階僅「命令」！釋字771號把司法院解釋拉下神壇

2018-12-14 20:12

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官14日做出771號解釋，把位階等同大法官釋字的司法院院字與院解字「拉下神壇」，改認定這兩者僅是統一解釋法令的「命令」，沒有相當於憲法解釋（釋字）的效力，日後法官仍可引用，但不受其拘束，即日起生效。

民國38年1月6日大法官做出第1號解釋前，司法院遇到有法律適用或須統一解釋的問題時，均由司法院院長發交最高法院院長，分配給最高院民事庭或刑事庭庭長擬具解答，庭長表示完意見後，再交還最高院院長轉呈司法院院長核閱，最後經統一解釋法令會議議決，程序上類似最高院的民、刑庭決議，非憲法解釋，且發布機關是司法院，不是實際掌理訴訟審判的最高院。

雖然程序與發布機關上都非憲法層次，但之前的大法官釋字108號與174號卻認為院字與院解字均具有拘束力，不得牴觸，形同把兩者拉高到釋字位階，三「字」神主牌並列司法判決神壇，任何判決都不得違逆。

不過，大法官釋字771直指，院字與院解字發布時尚未行憲，解釋的規範依據並非憲法，做成的機關與程序也和大法官解釋不同，其性質應為為了統一解釋所發布的命令，因此，法官固然可以引用，但不再受其拘束，形同把兩者拉下神壇，獨尊大法官解釋。

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