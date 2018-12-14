朋友跟女友吵架 他喊燒當和事佬卻被抓…

2018-12-14 21:34

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子得知朋友跟女友吵架，立刻趕到現場當和事佬，要兩人有話好說，但林男看到警方到場時，把手上的包包推到朋友身上，稱慶祝吵完架，友人在氣頭上，把林男的包包丟回去，怒喊「誰要你的包」，警方覺得有異，正要上前詢問時，林男把包一丟就跑，馬上被警員抓到，包包一打開，裡面滿滿毒品，訊後將他依毒品危害防制條例移送法辦。

29歲的林男有多項毒品前科，去年才因販毒剛關出來，14日凌晨他得知朋友為了感情事吵架，男女雙方他都認識，自告奮勇到現場想當和事佬，沒想到因為男女吵架太大聲，引起附近民眾注意報案。

巡佐蘇敬修與警員吳鎮宇到場時，發現林男突然表情一變，把手上的包包推給友人說，要送包給朋友，要兩人不要再吵架，沒想到女性友人不領情，把包包甩給林男嗆「誰要你的包」，林男又說，如果不要，就要把包丟掉，隨即丟包要閃人。

蘇敬修立刻把林男拉下來，查證身分，在林男從包包中拿證件時，瞥見裡面滿滿毒品，立刻逮人，而情侶看見林男被逮，小倆口停了一下又繼續吵架。

警方在林男的包包內起出K毒2袋共重25公克，搖頭丸膠囊13包、6包毒咖啡，尿液初驗也呈現毒品陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦。

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