「盛情款待」爆投資糾紛 電影公司判賠100萬元

2018-12-14 20:24

〔記者溫于德／台北報導〕由演技派小生王柏傑與日本女星田中麗奈主演的電影「盛情款待」，雖獲選今年第42屆香港電影節開幕片，但掛名監製的香港籍投資人邱誠隆認為，該片原訂去年底上映卻延至今年4月，且未依約製作電影財務報表，憤而向合作電影公司天大影業求償600萬元違約金。台北地院前天判電影公司應賠償100萬元，可上訴。

據維基百科所指，「盛情款待」由曾獲金馬獎最佳短片「小偷」的新銳導演陳鈺傑所執導，並擔任該片製片、編劇、攝影及剪接等職務。

邱誠隆提告指，前年11月23日，他與天大影業簽訂投資同意書，約定由他投資該片並經營等，但在已依約給付500萬後，天大影業卻未準時將電影於去年12月31日前在台、日上映，且未通知每年至少定期召開一次監管委員會議，更未提出106年度經會計師查核簽證的電影專案財務報表，因而求償600萬元懲罰性違約金。

天大影業透過律師否認違約，並辯稱，未曾收到邱誠隆要求召開監管委員會並限期改善、按年度提供經會計師查核簽證的電影專案財務報表之書面通知，另就協議書文義解釋，公司已於去年11月15日東京特映會上映，且在同年12月18日，也已告知邱、電影將於今年春季才上映，在邱未反對下，可見已默示同意變更上映日期。

法官審理後認定，天大影業僅未依約至少定期召開1次106年度會議，且非但在邱誠隆提出存證信函書面異議後15日仍不改善，遲至法院辯論終結前仍未履行，因此，依協議書約定並經酌減，判賠100萬元懲罰性違約金。

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