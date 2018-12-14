騎錯大屁股「小老婆」 他慘被法辦

2018-12-14 20:52

〔記者王捷／台南報導〕吳姓車廠技工的「小老婆」是一輛騎了多年的90CC機車，這個月他跟同事一起外出修車，委託陳姓同事把「小老婆」騎回公司，忙碌之際，吳男叮嚀陳男，小老婆有「大屁股」，停在銀行前，鑰匙能插進去的就是了，沒想到陳男騎錯了「小老婆」，還因此被逮，14日警方將全案函送法辦。

吳男11日替車廠客戶牽車，先騎車停到附近停好，再與客戶見面。處理完後，吳男與同事陳男在外面碰面，他要搭客戶的車直接到公司，委託陳男照顧他的「小老婆」，告知機車就停在銀行外頭。

陳男接過鑰匙後，到銀行試插了6輛機車，直到第7輛才找到能發動的機車，騎回公司後，吳男也沒有確認，這時陳男還不曉得自己騎到了別人的「小老婆」，直到當天傍晚，警方接獲機車失竊報案，找上陳男，吳男一看到自己有大屁股的「小老婆」竟變成完全不同款的機車，也很驚訝陳男騎錯車！

吳男馬上替陳男說話，向警方供稱當時工作忙，一時沒有交代陳男自己的機車車牌號碼，陳男牽車回來，他也沒有確認是不是自己的「小老婆」。陳男也說，他沒有惡意，是真的烏龍一件，但竊盜是非告訴乃論罪，訊後警方在14日將全案函送法辦。

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