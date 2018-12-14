等長大再爭遺產來得及！大法官：繼承權永不喪失

2018-12-14 18:53

〔記者吳政峰／台北報導〕最高法院40年台上字第730號民事判例及司法院37年院解字3997號解釋指出，繼承回復請求權如果消滅，繼承權就隨之消滅，但大法官認為，繼承權屬於一身專屬權，不可剝奪，永不喪失，14日做出771號解釋，宣告上述判例與解釋違憲，即日起不再沿用。

「民法」1146條指出，繼承權被侵害者，回復請求權（要求返還遺產的權利）自知悉被侵害起2年或繼承開始10年後消滅，上述的判例與解釋因而據此解讀為，如果繼承回復請求權消滅，繼承權也一併消滅，合法繼承人不得再主張繼承權。

但大法官認為，這有違「憲法」15條保障財產權的意旨，因為繼承人承受被繼承人財產上的一切權利與義務，各項繼承財產所得行使的權利均有財產上的價值，就算請求權時效已過，仍不喪失其法定繼承人的地位與應承受的財產，法律須保障繼承權。

大法官解釋，繼承人如果未在「民法」1146條的期限內行使繼承回復請求權，因為仍擁有繼承權，還可依「民法」125條及767條，於繼承開始15年內，向侵害者請求返還遺產；超過15年的話，繼承人雖仍可請求，但侵害者也可以拒絕返還。

司法院副秘書長葉麗霞舉例，某人10歲時喪父，本應具有繼承權，但因當時年紀小，遺產被叔叔侵占，本釋憲文出來後，未來他可在25歲之前，向叔叔請求返還應得的遺產。

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