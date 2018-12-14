啃老族要不到錢 家中開瓦斯揚言引爆自殺

2018-12-14 17:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕30歲林姓男子沒工作還有吸毒前科，今天下午向祖母要錢花用，祖母不給錢，林男竟暴跳如雷，在家開瓦斯揚言引爆自殺，警、消獲報到場處理，合力破門進入灑水並制伏林男，將他強制送醫治療，順利化解一場風波。

警方指出，家住美濃的林姓男子疑似吸毒吸到神智不清，一直沒有外出工作，平時缺錢時都靠祖母伸手索討，今天下午1點，林男又向祖母要錢時，祖母擔心他又拿錢去買毒，拒絕再給錢，沒想到林男遭拒後竟情緒失控，意圖在家中引爆瓦斯自殺。

警方獲報後立即趕往現場，發現林男的祖母還在家中，但林男反鎖住家門不讓人靠近，情況一度緊張，警方後來通知美濃消防分隊協助，消防員到場後，檢測瓦斯濃度發現濃度很高，有引爆之虞，於是一方面安撫男子暴躁不安的情緒，另一方面趁機打開住宅窗戶讓瓦斯濃度消散。

最後評估在安全情況下，警消合力破門進入灑水控制住林男，並將他送醫強制入院治療，事後並依規定通報高雄市高自殺風險個案追蹤關懷，順利化解一場危機。

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