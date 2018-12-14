道路工程糾紛傳恐嚇 苑裡鎮代向警備案

2018-12-14 18:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所為了完整苑裡鎮南區工業區爭取1.26億餘元經費建設的5—4道路，仍在施工中，卻爆發糾紛案。苑裡鎮民代表孟文源指出，承包商一名經理與電話中稱說「督好就好」（閩南語），孟文源認為遭恐嚇已告知警方備案，並由代表會要求停工。警方表示，雖然孟文源僅備案，但會積極查辦釐清。

苑裡鎮公所、營造商與孟文源等人昨天至現場會勘。孟文源要求現場應立刻停工，因為目前工程所有土方屬苑裡鎮青埔生命紀念館工程使用土方，懷疑當中有先人遺骸。

苑裡鎮公所表示，關於後續處置問題，若鎮代會行文要求停工，鎮公所可配合協助並釐清。苑裡鎮代會主席洪晃琦則認為若使用土方可能有先人遺骸，事關重大，先停工挖開土方調查較妥。

孟文源表示，自己二哥先接到營造公司一名經理來電，在電話中語氣不悅，之後孟文源致電了解，但電話中對方說「你憑什麼擋我的車？」，孟文源表示自己未插手相關行業，仍感不解，對方就說「你督好就好」。

另外，孟文源也質疑鎮公所未知會代表會前，竟然同意讓營造公司將生命紀念館土方挪至5—4工程使用，擔心若有先人遺骸，與傳統風俗習慣相較並不合適。

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