獨家》貴婦奈奈公公列詐欺被告 北檢掌握11/13已飛往多倫多

2018-12-14 17:29

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健所創立的醫美診所「杏立博全」，今年11月30日傳出惡性倒閉，受害者已對貴婦奈奈夫妻，以及執業登記在杏立博全診所的貴婦奈奈公公黃立雄提告詐欺；台北地檢署已將3人列為詐欺罪偵字案被告，除發現貴婦奈奈夫妻已飛往美國舊金山外，也掌握黃立雄已於11月13日，持我國護照搭機飛往加拿大多倫多。

檢警掌握，早在11月30日診所惡性倒閉的消息曝光前，黃立雄已於11月13日晚上6點35分，持我國護照合法出境，並搭乘長榮航空BR036班機，直飛抵加拿大多倫多皮爾遜國際機場，目前人確定在加拿大。北檢表示，偵查不公開。

除了黃立雄於案發前即出境飛往加拿大之外，貴婦奈奈夫妻也已於今年11月30日，持我國護照搭機飛抵美國舊金山，同樣也是搭乘長榮班機。北檢日前僅向移民署申請列管黃博健的入境留置，若黃博健之後持我國或其他國家護照入境，一入關就會被移送檢警單位偵訊。

杏立博全診所傳出惡性倒閉後，貴婦奈奈和丈夫即不知去向，直到12月2日晚間，貴婦奈奈才在臉書粉絲團專頁發表道歉聲明，寫下：「我沒有捲款，黃博健也沒有捲款，就我所知，他最後一刻仍在籌錢過票，希望維持公司信用，最後實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄。」但後來她已關閉臉書。

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