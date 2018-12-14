為了夾到娃娃 男子買強力磁鐵「盜」出產品

2018-12-14 17:02

〔記者林嘉東／基隆報導〕倪姓男子為了夾娃娃機內高價產品，花錢買來磁力強大的磁鐵與爪夾合力，以上抓、下吸方式，「盜」出產品。警訊後將他依竊盜罪嫌函送法辦。

基隆市警三分局百福派出所11月間獲報，轄內接連有3間娃娃機店，遭偷走高單價音響、項鍊、藍芽耳機等6件、共價值5000多元的商品。

警方調閱店家監視器發現，竊賊先假裝投幣夾取商品，利用爪夾把商品抓近機台邊，再以強力大型磁鐵吸附後，靠爪夾與磁鐵磁力，將商品吸住後夾出。

經警方擴大調閱周邊監視器發現，37歲倪姓男子涉有重嫌，循線抓到倪後，倪坦承犯下6起偷娃娃機竊案。

倪稱，他因為夾取商品時花了2、300元都夾不到，仿效網路上有人用強力磁鐵磁力吸取商品，想不到真的成功。

警方隨後找回倪竊走的商品，將倪依竊盜罪嫌函送法辦。

基隆市警三分局長陳瑞基指出，民眾切勿貪小便宜，學習網路上之教學影片，以「強力磁鐵」這種不法手段來娃娃機商品，不僅失去夾取娃娃的樂趣，還吃上官司，得不償失。

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