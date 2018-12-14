老字號集郵社遭竊 罕見集鈔本不易銷贓

「States of Jersey」的鈔票，5張鈔票就要賣台幣8500元。（記者劉慶侯攝）

2018-12-14 16:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市牯嶺街的老字號「孔太太集郵社」，12日遭兩名竊嫌鎖定，其中1名戴全帽式安全帽的歹徒，趁店家到屋內後面吃晚餐時，直接開門侵入將放在桌上的一本價值16多萬元的集鈔本偷走。由於竊賊下手俐落，警方懷疑是對這行有相當熟識的人所為，現深入調查中。

警方調查，現年已高齡70歲的孔太太，在牯嶺街開設集郵社約30個年頭，小有名氣。平日除了她親自顧店外，家人也都協助幫忙處理。

警方表示，12日晚上6時許，孔太太到屋後的餐廳後面吃飯時，有1名頭戴安全帽、口罩的歹徒，相準空檔竟直接衝進店內，趁四下無人之際，將桌上一本塞滿各國特色鈔票的集鈔本偷走，整個過程僅短短數秒鐘，顯示對店內作息熟悉。

轄管中正二分局調閱監視器發現，發現案發前就有兩名歹徒共乘一輛機車在集郵社外徘徊，其中1人下車後便開始在門口徘徊，並透過落地門窗觀察店內動向，一發現店內無人，便直接衝入店內將桌上整本集鈔本抱走，前後僅花7秒時間。

據店家指出，遭竊的集鈔本結合許多稀有國家的鈔票，種類超過60種，其中最貴的「States of Jersey」的鈔票，5張鈔票就要賣台幣8500元，但因整本都是特殊紙幣，所以嫌犯無法到銀行兌換，店家已透過同行共同注意是否有人意圖銷贓。

由於歹徒現場沒有留下任何跡證，警方目前透過監視器鎖定嫌犯機車車號和行進及逃逸路線，追查涉案歹徒身份和行蹤中。

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