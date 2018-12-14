北市運將欠債燒炭輕生 告別友人「下輩子再見」

2018-12-14 16:13

［記者陳恩惠／台北報導］56歲邱姓運將疑因經濟問題想不開，日前竟在車內燒炭輕生，所幸接獲告別電話的友人反應及時，立刻向台北市警松山分局三民派出所報案，警員蔡國文、李宙翰依手機定位系統，找到停在北市濱江街旁的計程車，破門拉出已昏迷的邱男，趕緊送往內湖三總醫院治療，目前已脫離險境，讓家屬相當感激。

松山分局說，三民所警員蔡國文、李宙翰本週二（11日）凌晨零時至3時擔服巡邏勤務，卻在1時30分許接獲民眾報案，表示「開計程車的邱姓友人剛剛打電話告別，表示因積欠債務無力償還，下輩子咱們再見等語」，雖然他已盡力勸阻，但遭邱男掛電話，驚覺不妙，於是報警，同時提供邱男所駕駛計程車車號，以及平常都在濱江街一帶駐點休息的訊息，請求警方協尋救助。

松山警分局獲報後，立即啟動透過110手機定位系統，發現邱男手機最後發話位置，就在濱江街339號附近，於是通報線上巡邏蔡、李2員前往，飛車趕往濱江街周邊依地址尋找，經過一番搜尋後，終於在周遭的停車格內發現邱男的計程車。

警方說，當時車內正冒出濃濃白煙，蔡員趕緊強行將車門打開查看，驚見邱男躺在副駕駛座呼吸微弱已呈現昏迷狀態，車內還有正在燃燒的木炭，以及遺書，2員先將邱男拉出車外透氣，同時通知119派員救護，並將炭火撲滅；所幸邱男經送往內湖三軍總醫院診治，已清醒脫離險境，暫無生命危險。

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