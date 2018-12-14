賓士女雙12購物節準備「剁手」 卻因這事先進警局

2018-12-14 16:29

〔記者許國楨／台中報導〕不讓雙11光棍節專美，台中市許姓單身女子為了慶祝「雙12購物節」，當天駕駛賓士車號召姊妹，興高彩烈的準備要「剁手」血拚一番，未料因違停被攔查還被警方在車內查獲K他命及K盤，許女心情頓時盪落谷底，哀嘆今年狂歡購物節的日子竟是如此度過。

雙12狂歡購物節雖是非官方、非傳統節日，但盛行於網路及坊間，24歲許女目前單身，雖是節日也是一個人在過，心想不讓雙11光棍節專美於前「姊妹們卡拿起來，就等這一天」，準備「嗨購1212購物節」，當天開著賓士車外出摩拳擦掌，同時號召姊妹準大肆血拚一番，犒賞自己。

只是事與願違，當天她開車在北區漢口路上等姊妹淘時，因紅線違停影響交通順暢被巡經的台中市警局保安大隊第一中隊員警發現盤查，只見許女神情緊張，眼神飄移不定反引起警方的注意起疑，果然她一搖下車窗就竄出陣陣濃臭的K他命異味，隨即要求許女下車受檢。

眼尖警方在車內查獲K他命1包及內有K他命殘渣的K盤1個，當場以毒品試劑檢驗呈陽性反應，許女自知法網難逃，只好坦承吸食K他命，當警方告知要帶回偵辦時，她頓時悲從中來哀嘆說，好景不常，歡慶的節日竟也是悲傷的日子，這下血拚不成先進警局，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/