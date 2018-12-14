貴族小學涉猥褻小5男童狼師 竟是國立大學碩士畢業生

2018-12-14 15:08

〔記者錢利忠／台北報導〕北部某間私立貴族小學的30多歲男性班導師，被男學生家長指控涉嫌猥褻及強逼才就讀國小5年級的男學生拍裸照；台北地檢署訊後考量他涉犯強制猥褻等重罪，有串、滅證之虞，訊後將他聲押禁見獲准；事發的貴族小學校長今表示，「我們不方便多說」。

檢警從狼師被查扣的手機中，發現多張未成年男童的裸照，但他庭訊時否認猥褻及強逼男學生拍裸照，辯稱不知道為何會被男學生家長提告。據悉，該名狼師長相斯文，行事穩重，2014年間才取得某國立大學的碩士文憑。

檢方考量被害男童指證歷歷，事發後曾出現情緒不穩等疑似創傷後壓力症候群反應，且狼師的手機中也儲存多張男童裸照，認定該名狼師涉案罪證明確，為避免受害男童及其他學生受害，將他聲押禁見獲准。

律師丁昱仁表示，該名狼師被控猥褻才就讀小學的男童，若涉犯加重強制猥褻的罪名成立，依刑法第224-1條規定，對於未滿14歲之男女為猥褻之行為者，可處3年以上、10年以下徒刑；另外，受害學童才就讀國小，依兒童及少年福利與權益保障法第112條規定，將加重2分之1徒刑。

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