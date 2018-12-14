阿公載孫女買手機被撞雙亡 肇事女老師判刑10月

2018-12-14 15:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕家境清寒的邱姓老翁疼愛從小養大的孫女，去年10月騎機車載孫女到新北市板橋區買手機，不料穿越路口時遭翁姓女教師開車撞飛，邱翁墜地後死亡，沒戴安全帽的孫女也因頭部重創，搶救4天後回天乏術，新北地院認為肇事主因是邱翁未禮讓幹線車輛，但翁女也有未注意車前狀況疏失，今依過失致死罪判她徒刑10月，可上訴。

判決指出，去年10月1日上午9時許，住在樹林區的74歲邱翁，騎車載17歲孫女到板橋買手機，未料在穿越板橋、新莊交界的新崑路、莊崑路口時，遭45歲翁女駕駛轎車撞上，邱翁送醫急救無效，孫女一度恢復生命徵象，但5日仍因顱骨骨折併腦出血死亡。

檢方開庭時，翁女辯稱，當時右前方有穿螢光背心的男子及交通錐，她以為有臨檢而減速，未注意到騎士；檢方依新北市政府車輛行車事故鑑定委員會鑑定判斷，邱翁在少線車道未讓多線車道，為肇事主因，但翁女有未注意車前狀況肇事次因，因而起訴。

法院審理時，翁女認罪，法官考量翁女於案發後自首，但雙方經多次協商，翁女未提出任何賠償方案和解，因此今依過失致死罪判翁女有期徒刑10月。

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