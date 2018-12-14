曾跟秦楊酒後互毆 安定亞遭友人呼巴掌告上警局

2018-12-14 14:30

〔記者邱俊福／台北報導〕多年前曾跟藝人秦楊發生互毆的知名鄉土劇男演員安定亞，今天清晨跟友人在北市忠孝東路錢櫃KTV飲酒唱歌時，疑因跟女友要先行離去，引發陳姓友人不滿，當場呼巴掌後，鬧上警局，最後也對陳姓友人提告傷害。

警方調查，今天清晨，安定亞跟女友與友人共約４、５人在錢櫃KTV飲酒唱歌，清晨６時許安定亞拉著女友欲先行離去，馬上跟陳姓友人爆發激烈口角衝突，陳姓友人即動手打了安定亞一巴掌，安定亞跟店家馬上向警方報案。

警方派員趕抵時，將安定亞跟陳姓友人帶回派出所進行了解，原本安定亞沒有想要提告，但在派出所時滿身酒味的陳姓友人，仍頻頻指責安定亞，最後安定亞決定前往醫院驗傷提告傷害。

其實，今年6月安定亞也是在錢櫃KTV，涉嫌酒後踹傷服務生臀部等，日前被依傷害罪嫌起訴，這次則是被害人。

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