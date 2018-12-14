酒測值1.64自撞公車 醉男受困車內

2018-12-14 15:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓男子酒後開車衝撞準備停靠站牌公車，因撞擊力道猛烈當場受困車內動彈不得，消防人員獲報利用破壞器材協助賴男脫困，雖無生命危險但經抽血換算酒測值竟高達1.64毫克，交大表示，若以1瓶600毫升的啤酒為例，起碼得喝超過12瓶以上才會達到該數據，且會出現迷醉甚至昏迷反應，酒後開車實在不可取。

警方指出，這起車禍發生在昨晚近9時許，54歲賴男與友人聚餐完明知已有酒意仍開車上路，途中沿北區三民路往北屯區方向行駛時，在三民路、興進路口因不勝酒力導致注意力降低，竟自後方撞上準備停靠路旁站牌讓乘客上下車的豐原客運55路公車，由於自小客幾乎在沒有煞車的情形下與公車碰撞，車頭嚴重凹陷幾近全毀，賴男也因此受困駕駛座動彈不得。

46歲的鄭姓公車女司機見狀趕緊撥打119報案，消防局獲報派遣大誠分隊趕往救援，使用破壞器材協助意識模糊的賴男脫困並送醫，所幸經醫治沒有生命危險，但經抽血換算酒測值竟高達1.64毫克，嚴重超過法定標準值，將依公共危險罪嫌送辦並由警方進一步鑑定釐清肇責。

只是要喝多少酒才會達到該數據？市警局交通大隊表示，雖然每個人的體質不同也會影響酒精代謝或吸收程度，但根據相關統計資料顯示，以體重70公斤成年人而言，若以一瓶600毫升的啤酒為例，只要喝2瓶就可能超過0.25毫克，超過0.55毫克會導致平衡感與判斷力變差，起碼得喝超過12瓶以上才會達到1.64的數據，但會造成迷醉、呆滯、步履蹣跚甚至可能昏迷的反應，酒後真的不要開車才不會害人害己。

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