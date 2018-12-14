淫人妻19次Line對話曝姦情 小王挨告代價慘重！

2018-12-14 14:54

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名曾姓男子，3年前勾搭上在超市工作的邱姓人妻，8個月內偷情19次，事後還以Line傳訊問邱女：「高潮沒」、「你老公無法滿足你，我來」、「上下都吃飽飽」等語，邱女老公借用老婆手機才發現姦情，怒告曾男妨害家庭，曾男狡辯「只有打嘴砲」，法官認為他毫無悔意，犯後態度惡劣，依犯19條相姦罪，判他3年6月，如易科罰金需繳126萬元，才能免除牢獄之災。

據了解，在超市工作、已婚的邱姓女子，2016年1月間手機借老公使用，意外被老公發現邱女和暱稱「小睿睿」的曾姓男子Line的對話露骨、曖昧，曾男多次問邱女「高潮沒」、「今天射滿你全身」、「你老公無法滿足你，我來」、「有比你老公還厲害嗎」、「你多久沒跟你老公唉唉了？」等語，讓邱夫驚覺老婆外遇，要求離婚，邱女不肯離婚，才向老公請求原諒並坦承從2015年3 月24日至11月22日，8個月內和曾男偷情發生性關係19次。邱夫雖原諒妻子，但怒告曾男妨害家庭，經雄檢起訴。

不過，曾男在高雄地院審理時堅稱只有「打嘴砲」，否認有和邱女發生性關係，但不被法官採信，法官認為曾男破壞告訴人婚姻、家庭生活之圓滿及配偶關係法益甚鉅，依19件相姦罪，判他應執行3年6月，如易科罰金每日1千元折算1日，換算需繳126萬元才能免除牢獄之災。可上訴。

法官在判決內容並痛批，被告曾男訴訟長達2年餘，不斷飾詞否認犯罪，並表示不願與告訴人商談和解，亦未向告訴人表達任何歉意，直至辯論終結之日，法官訊問是否應向告訴人道歉，曾男才表示：「我今日再次跟告訴人表示深感抱歉」等語，但未曾提出任何具體賠償方案，可見被告就其相姦行為對告訴人所造成之損害，毫無彌補及愧疚之意。

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