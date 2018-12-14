酒駕不滿警盤查 騎士當街咆哮遭壓制送辦

2018-12-14 15:09

〔記者王宣晴／新北報導〕32歲的黃姓男子昨晚酒駕騎車，載著未戴安全帽的友人行經新北市三重溪尾街時，遭正在執行勤區查察勤務的警員郭世顯攔查，不料黃男卻不服攔查，大嗆：「警察就可以這樣嗎？」還不斷對著郭員咆哮，最後被支援警力壓制帶回，酒測值高達0.57毫克，訊後被公共危險罪嫌送辦。

警方調查，昨晚8時許，郭員在執行勤查勤務時在三重溪尾街發現一台雙載的機車，但後座乘客沒戴安全帽外，車速快速還不斷搖晃，相當不穩，郭員見狀上前攔查，但騎車的黃男遭查後卻氣急敗壞，不斷對郭員咆哮，一直重複吼叫：「蛤！蛤！蛤！」、「警察就能這樣嗎？」不願配合警方。

郭員見黃男情緒失控，渾身酒氣，趕緊請求警力支援，將郭員壓制帶回警局，檢測後發現黃男酒測值高達0.57毫克，但黃男被帶回警局後一反嗆聲的囂張樣子，變得相當配合，供稱結束工地的工作後與同事小酌，遇警攔查才會情緒失控，表示懊悔，訊後被警方依公共危險罪嫌送辦。

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