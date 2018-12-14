阻撓警開單是「選民服務」？ 屁孩直播公審被嗆爆

2018-12-14 15:04

［記者許倬勛／桃園報導］中壢火車站前周圍常有違停機車、併排等情形，13日下午員警例行性巡邏取締開單，一名自稱想選立委的郭姓男子，竟拿起手機直播「公審」，邊嗆員警「怎麼不通知車主？」、「你再開看看，你就做到今天」，影片曝光旋即引起網友撻伐，紛指郭男欺人太甚，影響警察執法。

郭男將這段影片上傳至臉書社團「爆料公社」，影片中郭頻對執法員警指手畫腳，要求員警應先找到車主再開單，或以勸導方式告知，員警不理會他的挑釁，郭男還態度囂張問警「你哪個分局的啦？莫名其妙」，隨後更尾隨員警，不斷質問「你是為了業績嗎？」，事後更在臉書回覆網友：「主人問話公僕不理」讓網友傻眼。

郭男原想透過「公審」引起網友共鳴與支持，不料卻適得其反，網友砲轟郭男自以為正義，實是屁孩般的舉止，認為員警公事公辦、取締紅線停車很正常，反倒是郭男的口氣囂張，「沒辦他妨礙公務就已經很客氣了！」

有趣的是，網友肉搜出郭男想選立委，阻止民眾被警察開單就是他的「選民服務」，自稱自己是70號候選人，歡迎民眾找他諮詢。

警方表示，因中壢火車站是交通頻繁處所，為維護周遭交通順暢，一直以來是重點取締地段，當天僅是例行性巡邏，依法舉發符合規定，呼籲用路人遵守交通規則，勿貪圖方便而違規停車。

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