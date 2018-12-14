印尼貨輪拖帶斷纜 漂流至澎湖赤崁岸邊擱淺

2018-12-14 12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一艘由中國上海拖往印尼貨輪MBP1513，今日清晨行經澎湖北海吉貝海域，疑似海象惡劣造成斷纜，導致貨輪隨波漂流，一路漂向赤崁漁港外海擱淺，所幸貨輪上無油料、貨物及人員，船主已通知拖船待命救援。

第七岸巡隊調查指出，今日上午6時4分吉貝雷達監控一外籍貨輪目標航跡異常，持續以3節航速自吉貝北方航向赤崁漁港，由於貨輪未開啟AIS訊號，期間多次聯繫基隆海岸電台協助聯繫貨輪船主也未果，只能在上午7時48分請漁船前往查看，經確認貨輪擱淺。

根據了解，這艘貨輪為印尼籍，船名MBP1513，是由中國上海雇請平台船拖帶回印尼馬辰，因此船上無貨物、油料、人員，經初步查證為澎湖海域連日來海象惡劣，陣風9-10級、浪高3-4米，導致平台船拖帶斷纜，一路隨波逐流擱淺在赤崁0.7海浬（1300公尺），用肉眼就能在岸邊看見擱淺貨輪。

目前交通部航港局南部航務中心已聯繫到船主，船主表示拖帶平台船已在附近海域待命，等到漲潮將試圖進行拖帶作業，航港局透過海岸電台通知船主，澎湖北海沿岸暗礁林立，拖帶時注意安全，同時也已聯繫台灣救難業者待命，若有需要立即通知出發，雖然貨輪上已無油料，但若翻覆沉沒，將會影響赤崁航道船隻進出，因此要審慎處理。

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