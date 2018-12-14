搓圓仔湯、買票選上女里長 基隆地檢提當選無效之訴

2018-12-14 13:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市中正區砂子里長候選人曾秀菁為求勝選，涉嫌花30萬「搓圓仔湯」費，勸退有意參選里長的里民，還以免費餐宴賄選，選前，被基隆地檢署依違反選罷法起訴；選後，曾雖選上里長，基隆地檢署今天提起曾當選無效之訴，剝奪她當選資格。

基隆地檢署檢察長陳宏達呼籲，參與選舉者切勿心存僥倖，否則不僅身陷囹圄，即便當選也是空跑徒勞，有負支持之選民。

基隆市中正區砂子里長候選人曾秀菁得知參選上屆里長選舉的里民陳明德，有意參選本次（21屆）里長，為求競選順利，透過先生徐誌鴻，以30萬元代價，賄賂陳明德，要他放棄競選。

去年4月間，曾女透過先生，委託不知情的何姓海產店老闆，代為轉交30萬元給陳。

陳收到30萬元後，跑到徐辦公室與曾、徐碰面，曾開門見山見要求陳不要參選本次里長選舉，陳收下這筆30萬元賄款，放棄里長選舉。

曾女賄賂陳放棄參選里長後，假藉社區關懷協會第一屆第一次會員大會名義舉辦餐會2桌。

曾女指示她的2位樁腳張秀美、林俊傑，廣邀非協會成員的砂子里民共15位里民，免費吃一桌6000元的餐會，席間，還發給每位里民600元現金。

曾女不僅自掏腰包支付1萬2000元餐會費用，還在餐會中懇請吃飯的里民投票給她。

檢方認定，曾、徐涉犯選舉罷免法97條與99條行賄罪，曾的樁腳林俊傑與張秀美也涉犯選舉罷免法行賄罪，選前將曾等4人起訴。

選後，曾在此次正砂里長選舉中勝出，上月底107年11月30日獲基隆市選舉委員會公告當選里長。

基隆地檢署依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款之規定，向基隆地方法院民事庭提起當選無效之訴，剝奪曾當選資格。

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