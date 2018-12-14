不能讓小弟「看雖小」！屢催討債務未果開槍教訓

2018-12-14 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區昨凌晨發生槍擊案，造姜姓男子及友人中彈受傷，警方獲報18小時內迅速破案，逮捕顏姓槍手及另名共犯並起出兩把犯案手槍，警方初步查知，雙方有一筆疑合夥撈偏門生意獲利的200多萬元債務，顏不滿屢屢向姜男催討未果還因此被小弟「看雖小」（意指看不起），憤而開槍教訓姜男示威。

這起槍擊案發生在昨天凌晨零時許，姜男當時在承租的私人招待所與劉姓友人聊天，突然有兩名槍手分持一把手槍闖入，二話不說朝姜、劉二人開槍，造成姜男左大腿中彈，大腿骨折，劉男左上臂及右大腿遭槍傷，經送醫開刀後無生命危險，轄區第五分局獲報立即與刑事局中打偵三隊組成專案小組追查。

警方採證後發現，兩名槍手起碼共開了4槍，但從傷者傷勢研判，槍手並無致人於死意圖，但教訓意味濃厚，經調閱監視器鎖定犯案車輛「以車追人」，查出女車主將車子借給37歲的顏姓胞弟，傍晚5時35分許在南區學府路上發現犯案車輛，研判顏男投靠住在附近的親友家中上門逮人。

顏男當場坦認犯案，供稱因與姜男一方有金錢糾紛催討未果，當天自新北市三重區開車搭載30歲的陳姓友人南下台中找上姜男開槍教訓，隨後將手槍交給陳男後分頭逃逸，警方稍晚在高鐵烏日站逮捕正要搭高鐵北返的陳男，並起出兩把犯案的改造手槍。

警方初步查知，顏與姜男先前合資撈偏門生意，由姜男一方出資金及技術，顏則調派多名小弟支援，但顏因不滿兩百多萬元的利潤疑被姜男侵吞無法跟小弟交待，且屢次向姜男催討未果還因此被小弟「看雖小」，為此憤而找陳男一起開槍教訓姜男示威。

警方則在今天訊後先將全案依槍砲及殺人未遂等罪嫌移送法辦，再繼續釐清到底是何種債務糾紛進一步究責。

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