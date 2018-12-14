給6千元找女子援交卻被溜走 男子怒告偷竊

2018-12-14 13:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蔣姓男子以交付6000元為代價，要求王姓女子與他發生性行為，後來王女趁機溜出汽車旅館，讓蔣男怒告她與接應的曹姓男子偷竊，桃園地檢署調查後，認為蔣男自願交付現金給王女，已予王女與曹男不起訴處分。

4月22日晚間8點多，蔣男帶著王女（21歲）進入中壢區一處汽車旅館，蔣男供稱，他進入房間後先到浴室洗澡，王女逕自從他的皮包裡偷走1萬2000元後，再趁著假意要洗澡的機會，進入浴室後爬窗戶離開房間，並搭上接應的汽車逃逸。

檢方調查，王女先與蔣男約定「援交」，蔣男才交付她6000元，並帶她進入汽車旅館房間。王男雖指控被對方偷走1萬2000元，但他主動交付現金6000元給王女，對於自己的皮包內有多少現金也交代不清楚，未能證實另有6000元不翼而飛，難以認定王女有竊盜罪責。

至於等待在汽車旅館外接應的汽車，根本是由王女的男友邱姓男子駕車，與曹男無關，桃園地檢署今天偵結，已予王女、邱男涉嫌竊盜案件不起訴處分。

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