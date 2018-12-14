通緝毒犯遇警冒充弟 一句「你結婚沒」全露餡

2018-12-14 12:44

〔記者萬于甄／台南報導〕「你結婚沒？」台南一名李姓毒品通緝犯昨遇上警方盤查時，想佯裝胞弟的身分，但對於個資細節回答卻支支吾吾，員警隨後問了婚姻關係，孰料，李男竟稱未婚，謊言當場被戳破後，才坦承真實身分，警方一查發現其有毒品通緝，訊後全案依法移送偵辦。

永康警方局大橋派出所員警昨中午執行巡邏勤務時，在中山南路發現一名男子從巷口步出，因男子眼神刻意躲避，引起員警懷疑，上前盤查時，該名男子佯稱是李姓胞弟，不過，員警以m-police查證時，發現影像明顯不同，李男回答自己的身分證字號、生日更是含糊不清。

員警隨後將李男帶回派出所查證時，靈機一動詢問，「你結婚了沒？」李男想都沒想直接回答「未結婚」，與其所報的已婚身分不同，但為慎重，員警聯繫「李男太太」求證，對方很驚訝地說「我老公在上班啊！」謊言當場被戳破，李男才說出自己的真實身分。

李嫌尿液初步篩檢呈現二級毒品陽性反應，經警方一查，其有毒品通緝案在身，原應入監服刑，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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