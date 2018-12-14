10年「歷練」由偷到騙 「百貨總經理」落網判2年4月

2018-12-14 12:23

［記者楊政郡／台中報導］30歲張男從2007年間起四處行竊度日，在全島北、中、南、東都留下竊盜案痕跡，2016年底出獄，經10年「歷練」由偷轉騙，技術更成熟，洗劫男網友住所金飾、銀飾、電腦等，還誆稱某百貨公司總經理，詐騙找工作的女網友、超商女店員等，1個多月詐騙得手超過50萬元，台中地院依竊盜及詐欺等罪判2年4月徒刑。

台中地院判決書指出，張男在2007年間起，因竊盜、強盜被士林地院、台南地院、台北地院判刑，2011年間因脫逃、竊盜案件，多次被花蓮地院判刑。2016年12月出獄。

張男出獄後由偷轉騙，2017年5月認識網友賴男，以「童瑋勳」名義與賴交流。同年6月賴男邀約張嫌到住處作客，他竟趁機洗劫賴母K金項鍊1條、K金鑲鑽手鍊1條、珍珠項鍊1條、其他金飾1批（數量20件，重量約4兩，總價值約30萬元）。賴某房內現金3000元、筆記型電腦1台。金飾1批以19萬9540元出售，筆記型電腦及三星牌相機以4000元出售，得款花用殆盡。

同期間，透過遊戲認識黃男，知道黃男想交女友，就假冒女性「童佳恩」名義，網路上擷取年輕女子照片傳給黃男，佯稱自己是新光三越百貨公司台北信義店經理，想與黃交往及同居。然後開口杜撰「沒錢繳電話費」、「購物時身上現金不夠」、「工作出錯須賠錢」、「家人出狀況」等不實情節，要求黃男匯款給他，總計5次匯了1萬5千元。

2017年5月下旬，搭訕東協廣場旁某飯店謝姓櫃台人員，得知謝女想另謀他職，佯稱他是新光三越百貨公司台北信義店經理，可透過關係介紹、安排，多次邀約其外出用餐、旅遊並支付費用。取得信任後，6月1日邀謝女外出逛街，突然說忘帶卡，身上現金又不足，無法幫家人購買生日、結婚賀禮等，借用謝女信用卡一口氣刷了21萬餘元。

而同時期張男被司法機關通緝，不敢具名承租日租型套房，騙超商店女店員，他是新光三越百貨總經理，然後由女店員出面租屋再分租給他，又企圖佯裝為女店員介紹工作再設騙局，7月間張就被司法機關逮捕，目前服刑中。

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