夾帶違禁品給「十大槍擊要犯」 監獄管理員慘了！

2018-12-14 11:09

〔記者溫于德／台北報導〕前屏東監獄管理員馮曉暉，被控在職期間違法幫助「十大槍擊要犯之一」的林豐德夾帶香菸、茶葉案等物品，一、二審均依「對主管監督事務圖利罪」判馮3年6月徒刑，褫奪公權3年，最高法院今駁回上訴定讞。

2005年間通過「公務人員特種考試司法人員」考試監所管理員的馮曉暉，起初分發至法務部矯正署台東技訓所擔任管理員，後曾改調其他監獄，2014年6月中再調到屏監、擔任戒護科舍房管理員，負責掌理忠舍受刑人戒護、監獄戒備、飲食、衣著、臥具、用品之分給、保管等事項。

至於林豐德，2012年12月10日因案進入屏東監獄服刑，2013年配住在忠舍14房，因此結識馮曉暉。

但馮曉暉明知受刑人有抽菸與泡茶需求時，應依規地向監所合作舍申購，卻私下為林豐德從獄外夾帶，事後被逮。

屏東地院判決指，2015年10月21日晚間7時許，馮曉暉利用巡防機會，兩度夾帶香菸、茶葉予林豐德；同年月23日上午8時許再給一次，後因獄方當日實施安全檢查，在該房置物箱內的夾角拖鞋挖空夾層中，查獲3支手機等物，又在前往衛生牙科門診的另名14房李姓受刑人身上查獲「峰牌」香菸33支、電話晶片預付卡（SIM卡）9張，全案才爆發。

一審審理後因查無馮曉暉收賄紀錄，僅依「對主管監督事務圖利罪」判馮曉暉有期徒刑3年6月，被懷疑行賄的林豐德女友則獲判無罪，二審維持原審見解，全案今確定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/