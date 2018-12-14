中市議員當選人支持者涉買票 檢擬提當選無效之訴

2018-12-14 10:45

［記者楊政郡／台中報導］71歲蔡金華為了讓他支持的台中市第二選區市議員參選人尤碧鈴（無黨籍、當選）順利當選，今年9月涉嫌向4戶鄰居買12票，每票500元，經受賄者同意繳回4500元，蔡男雖否認犯行，檢方認為受賄者指證歷歷，雙方無嫌隙，沒有誣陷的跡象，檢方依違反選罷法起訴蔡男。是否對尤碧鈴提起當選無效之訴，檢方本月底前會作出決定。

起訴書指出，今年9月14日上午，蔡男陸續到鄰居呂柯女士住處，交付1千元（誤以為該戶有2票），隨即到蔡某住處交付500元（該戶內有1票），又到「阿照」（化名）住處交付3000元（該戶內有6票），又到劉男住處交付1500元，劉表明會支持尤碧鈴，但拒絕收受該賄款。

檢調單位在11月14日展開搜索，選民坦承收受蔡男賄款，經選民蔡某、「阿照」、呂柯女士主動繳回總共4500元賄款。

蔡男到案後否認行賄，但承認與這些選民都是會打招呼的鄰居關係，雙方都沒有嫌隙。但選民皆證實蔡有到訪並交付賄款，且要求支持市議員參選人尤碧鈴。

檢察官認為事證明確，被告觸犯選舉罷免法投票行求、期約交付賄賂罪嫌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/