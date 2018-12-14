該來的躲不掉…竊嫌藏了5個月 栽在肚子餓

2018-12-14 10:45

〔記者黃建華／高雄報導〕該來的躲不掉，林姓男子涉嫌在新興區的知名連鎖生活用品賣場結帳時，夾帶偷竊近2萬多元的日用品，擔心被警方查獲，四處流浪躲藏了5個月，最後栽在肚子餓，於速食店用餐遭警方緝獲。

新興分局五福二路派出所月前受理轄區內連鎖生活賣場報案，指賣場盤點發現商品大量短少，損失約新台幣2萬元，懷疑有竊賊趁店員不注意偷走日用品。

警方獲報後調閱店家監視器，過濾後發現一名身材壯碩的男子疑似竊賊，警方鎖定後立即「以車追人」擴大調閱各路口監視器，查出嫌犯為林姓男子（54歲，臨時工），但林嫌為了躲避警方追緝，好幾個月沒回住所、四處流浪，讓警方每每前往查緝時皆撲空。

警方繼續透過監視器追查，經過多次分析，發現林嫌最後行蹤斷點在某速食店家，立即派員在周遭探訪守候，前（12）日果然在該速食店內緝獲林嫌。

面對警方，林嫌淡定表示「該來的還是逃不掉」，並對警方能找到他大感欽佩。

警方調查後發現，林嫌皆是在賣場偷取牙膏、沐浴乳等日用品，其表示自己會先選購一些購物袋及衛生紙結帳，然後將生活用品等贓物放進購物袋用衛生紙掩護離開店家。警方詢後林嫌坦承犯行不諱，全案依竊盜案函送偵辦，並訓誡林嫌希望他未來能好好工作，靠自己賺錢去購買而非不勞而獲。

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