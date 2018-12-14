「伊拉克將軍」化身「外甥女婿」又來了！ 詐團改打親情牌

2018-12-14 10:16

〔記者黃建華／高雄報導〕「伊拉克將軍」化身「外甥女婿」又來了！詐騙集團改打親情牌行騙婦人，遭警方識破阻詐。

新興分局前金分駐所前（12日）14時許接獲中正四路上的銀行通報有民眾疑似遭到詐騙，正準備提領大額款項匯出，巡佐莊溫柔、警員何泓稷趕往協助，一名周姓婦人（68歲）表示接獲「外甥女婿」以通訊軟體說他受困在大馬士革機場，需要婦人匯款美金5000元（約新台幣15萬元）至國外指定帳戶才能獲救。

警方一聽就發現這是詐騙集團常用技倆，詢問婦人「為何沒見過面的外甥女婿會無故找上門來？」最可疑的地方就是婦人與該名自稱為「外甥女婿」男子的對話過程，對方疑似都是利用翻譯軟體直翻，語法矛盾，警方提出種種疑點，婦人逐漸對這名「外甥女婿」起了疑心，取消匯款。

此時婦人才向警方吐露，先前有一名自稱「伊拉克將軍」的男子也曾用類似手法向她尋求金援。警方研判應是該詐騙集團的同夥化身「外甥女婿」向婦人行騙，奉勸婦人假如真的不放心不妨先向親人查證是否真的有這名女婿，否則辛苦存下的老本卻被詐騙集團騙走，就太不值得了。

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