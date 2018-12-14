老司機花2千「退火」 被臭到軟趴趴告她詐欺

2018-12-14 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕一名計程車司機在超商邂逅黃姓女子，兩人相約到超商洗手間嘿休，並直接給了黃女2000元，但接吻到一半，運將聞到陣陣異味，黃女坦承自己已經2天沒洗澡，運將始終硬不起來，要求黃女還他2000元，黃女卻藉機溜走，運將因此怒告詐欺。不過檢方認為，是運將自己不舉而無法履行性交，對黃女做不起訴處分。

《蘋果日報》報導，40多歲的計程車運將去年12月遇到黃女，對方向他借錢，運將於是要求黃女和他性交易，並給了黃女2000元，兩人擠進超商廁所，但運將在愛撫和接吻時在黃女身上聞到「臭酸味」，黃女這才坦承流浪在外、已經兩天沒洗澡，雖她繼續舔吸運將胸部，幫他戴保險套，但不管怎麼挑逗，運將就是無法硬挺。

報導提到，運將出庭時供稱，不知是廁所環境還是黃女的怪味影響，黃女怎麼弄，他都沒辦法達陣，黃女不肯退錢又趁機溜走，他才會提告。檢方則認為，雙方約好性交易，黃女也和運將也有親密行為，就算黃女事後不還錢，也不能認定她起初有詐騙意圖，做出不起訴處分。

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