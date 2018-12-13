12/13 雙贏彩、今彩539頭獎各開出1注！ 威力彩頭獎摃龜

2018-12-13 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月13日）開獎的第107000202期雙贏彩，頭獎1注獨得，每注可得獎金1500萬元，由台中市北屯區北興里北祥街2號1樓的「億富彩券行」開出；第107000298期今彩539，頭獎1注獨得，每注可獎金800萬元，由台北市萬華區廣州街171號的「錢來來彩券投注站」開出；第107000057期威力彩，頭獎摃龜。

第107000100期威力彩中獎號碼為：「02、03、09、18、22、35，第二區：08」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎160共注中獎，每注可得4000元；陸獎共1112注中獎，每注可得800元；柒獎共2174注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬943注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4221注中獎，每注可得100元；普獎共2萬4122注中獎，每注可得100元。

第107000100期38樂合彩中獎號碼為「02、03、09、18、22、35」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合70注中獎，每注可得5750元；二合共1592注中獎，每注可得750元。

第107000202期雙贏彩中獎號碼為「01、06、07、09、10、13、14、17、18、19、21、24」，頭獎1注獨得，每注可得1500萬元；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共344注中獎，每注可得500元；肆獎共3602注獲得，每注可獲得100元。

第107000298期今彩539中獎號碼為「02、15、17、27、35」，頭獎1注獨得，每注可得800萬元；貳獎共184注中獎，每注可得2萬元；參獎共6275注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2965注獲得，每注可獲得50元。

第107000298期39樂合彩中獎號碼為「02、15、17、27、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共252注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7491注中獎，每注可得1125元。

第107000298期3星彩中獎號碼為「028」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000298期4星彩中獎號碼為「2429」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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