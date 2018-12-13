恆春出現破窗怪客 車主人心惶惶

2018-12-13 21:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島治安一向良好，這半個月卻陸續出現轎車遭隨機砸破後車窗事件，已經有4輛車受害，車內雖沒有任何財物損失，卻令不少停放在戶外的車主人心惶惶，恆春警方研判屬惡作劇行徑，已經掌握一名特定人士追查。

「怎麼會有人那麼惡劣！」受害者鍾先生說，12月9日晚間近凌晨時分，恆春工商教師宿舍附近，突然出現2名騎機車男子，持球棒便砸破2部轎車後車窗，巨大聲響引起宿舍內老師發現喊叫，男子才急忙逃逸無蹤。

這起砸窗事件前一週12月3日，在恆春古城西門廣場旁停車格，也發生2輛轎車後車窗被敲破洞的事件，奇怪的是，受害車主都沒有任何財務損失，彼此也沒有任何關連性，警方接獲報案後，不排除是惡作劇式的隨機砸車案件。

恆春警方指出，初步調查4輛轎車的車主，近期都未與人結怨也互不相識，犯嫌都僅破壞後車窗一個洞，未取走任何財物，極可能是發洩式的惡作劇行徑，經調閱各大路口監視器，已經鎖定特定人士追查，呼籲如有其他受害車主儘快向警方報案，並注意深夜徘徊的可疑人車。

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