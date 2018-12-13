開贓車被發現囂張衝撞 偷車賊落網起出毒品槍彈

2018-12-13 22:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市這名偷車賊只囂張1天，就難逃警方科技辦案就逮！

有車友11日晚上在臉書貼出2輛自小客車在市區高速追逐的影片，驚險刺激猶如電影頭文字D的飛車追逐場景，影片末了遭到追逐的藍色轎車還故意倒車衝撞後車；原來倒車衝撞後車的是偷車嫌犯，追車的駕駛因為在路上看到朋友失竊的車輛，因此尾隨跟車，沒想到會被囂張的偷車賊倒車撞擊車頭。

大溪警分局圳頂派出所調閱沿途監視過濾後，12日傍晚前往八德區東勇街一處大型鐵皮汽車修理改裝廠，查獲郭姓嫌犯（35歲），並起出贓車、毒品、改造槍彈等證物，現場車輛發現贓車2輛及失竊車牌2面，其中上演衝撞跟車的贓車，撞車後還從原本寶藍色噴漆變成銀灰色，但仍難逃員警的鷹眼。

警方同時在鐵皮屋內查獲改造手槍零件1包及改造子彈9顆，另查獲毒品海洛英1.95公克、安非他命2.09公克、一粒眠58顆、梅片1錠、小惡魔咖啡包23包含袋總毛重220.21公克，另查扣不明粉末2包及吸食器、咖啡包空袋、電子磅秤、封口機1台等證物。

警訊時，郭嫌坦承偷車後駕車發生追逐並倒車撞擊他人車輛及吸食持有毒品等情事，13日訊後依意圖販賣而持有一、二級毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、竊盜等罪嫌移送檢方偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/