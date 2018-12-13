菲籍漁工失聯2日 被發現陳屍淡水情人橋下

2018-12-13 19:54

〔記者王宣晴／新北報導〕34歲的菲律賓籍漁工Lopez今晚近6時許被發現陳屍在新北市淡水情人橋下，路過民眾發現一名男子在河面載浮載沉，嚇得趕緊報案，警消獲報趕抵，將男子撈起，發現該男已明顯死亡，警方循線調查，確認男子身分，並通知家屬到案認屍，初步勘驗遺體後排除他殺可能，研判是酒醉後不慎失足落水，確切死因仍待檢警相驗釐清。

警方調查，Lopez平時在漁人碼頭擔任漁工，也是菲律賓籍的妻子則在台中工作，前晚Lopez與同事在船上小酌，聚會結束後各自返家，不料隔天Lopez卻沒來上班，同事遍尋不著，也通知Lopez的妻子北上，繼續在淡水河沿岸搜尋，卻始終沒發現Lopez身影。

今晚5點55分，有民眾在淡水情人橋下發現一名男子在河面上載浮載沉，嚇得趕緊報案，警消獲報趕抵打撈搶救，但該名男子已明顯死亡，警方聯繫Lopez同事及妻子到場指認，確認浮屍就是Lopez。

警方初步勘驗遺體，確認並無可疑外傷，研判Lopez酒後不慎失足落水，被潮汐帶往情人橋下，這才被民眾發現，同事及妻子也表示沒聽說Lopez有輕生念頭，目前排除他殺可能，朝意外落水方向偵辦，確切死因仍待檢警明天相驗釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/