男餵小女童抽菸、吃檳榔 網友怒轟：怎不自己去吃大便？

2018-12-13 20:24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕有個在臉書自稱住在嘉義市的陳姓男子，臉書直播他餵香菸、檳榔給目測年僅約1歲多女童的影片，網友將影片貼上臉書社群「爆料公社」，打到高雄市社會局兒童福利中心、113（衛生福利部保護專線）通報檢舉，網友一面倒留言痛斥，「怎麼不自己吃大便自拍，更屌！」、「太可惡了！」、「怎麼忍心」等。

影片中，可見男子拿已點燃的香菸給女童，女童含一口後拿走；另一部影片中，男子則是拿未點燃香菸及檳榔給女童，女童一直搖頭不吃，男子竟硬塞進她嘴裡，女童含住菸、檳榔後連忙吐掉，男子才罷手。

嘉義市社會處副處長曾建福說，用戶政、兒少系統查詢，都查無此人，會持續追查，也呼籲認識男子的民眾舉發。依「兒童及少年福利與權利保障法」第43條，已違反兒童及少年不得為吸菸、飲酒、嚼檳榔等行為規定，依第91條可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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