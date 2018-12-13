中央氣象局驚傳火警 12輛消防車出動馳援

2018-12-13 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（13）日晚間傳出火警，據媒體指出，現場竄出濃煙，12輛消防車出動警戒。

據《ETtoday新聞雲》和《中天新聞》報導，中央氣象局的機房疑似過熱起火冒煙，消防隊派出12輛消防車馳援，確切情況仍待進一步釐清。

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