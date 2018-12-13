中央氣象局驚傳火警 12輛消防車出動馳援

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（13）日晚間傳出火警，據媒體指出，現場竄出濃煙，12輛消防車出動警戒。
據《ETtoday新聞雲》和《中天新聞》報導，中央氣象局的機房疑似過熱起火冒煙，消防隊派出12輛消防車馳援，確切情況仍待進一步釐清。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（13）日晚間傳出火警，據媒體指出，現場竄出濃煙，12輛消防車出動警戒。
據《ETtoday新聞雲》和《中天新聞》報導，中央氣象局的機房疑似過熱起火冒煙，消防隊派出12輛消防車馳援，確切情況仍待進一步釐清。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv