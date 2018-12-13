「婚」頭男控欺騙感情詐財 女辯：酒客千金換酒女一笑！

2018-12-13 21:51

〔記者王定傳／新北報導〕22歲王姓女子被控以願意結婚為由，騙取陳姓男子信任，再以各種理由詐得83萬餘元；事後，陳男發現王女早已結婚生子，憤而提告，王女否認有施詐，還說兩人在酒店結識，只是逢場作戲，「酒客千金換得酒女一笑，雙方歡喜甘願」，新北地院不採信，判王女吐出詐騙款項，可上訴。

檢警調查，22歲的王女在2015年4月間結識陳男，但她在同年9月懷孕後，仍騙稱會跟陳男結婚，讓陳男信以為真，再透過母親臉書向陳男詐得83萬餘元，事後，陳男從王女臉書驚訝發現，她早已跟別人結婚生子，氣憤提告。

王女在偵查時認罪，檢方起訴並聲請簡易判決處刑，法院於今年5月間判她4個月徒刑確定；陳男另提求償，但王女在民庭審理時否認施詐，聲稱當時因不了解詐欺罪構成要件才會認罪。

王女說，陳男在台北市某酒店與她結識後，即展開熱烈追求，先提出願替她代償積欠經紀公司的款項，讓她得以離開酒店生活，以此表明交往及結婚心意，且為獲得她青睞，持續給錢給她生活，發現她結婚生子後，仍給錢希望她回心轉意。

王女認為，兩人相識於酒店結識，「煙花酒店本來就是逢場作戲、虛情假意場合，酒客千金換得酒女一笑，雙方歡喜甘願，而酒枯燈燼，各自紛飛，不可當真留戀」，而且陳男已40歲，理當能察覺她允諾思考是否交往、結婚，應是酒店招攬客人伎倆，陳男給錢目的是追求，她並未施詐；法官則依王女在警詢、偵查時所述等證據，判定她自始無結婚之意卻以此詐財，判給付83萬餘元。

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