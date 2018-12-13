嘉縣長任內洩密案判刑定讞 陳明文：此案是政治追殺

2018-12-13 18:45

〔記者曾迺強／嘉義報導〕民進黨立委陳明文被控在嘉義縣長任內，洩漏污水下水道工程底價給工程廠商，二審時被依洩密罪判刑6月、得易科罰金18萬元，陳不服上訴，最高法院今天裁定駁回，全案定讞；對此，陳明文回應，本案一開始就是政治追殺案件，強調絶無收受任何賄賂，也無圖利廠商，更無洩密的行為，收到判決書後，將另循司法程序救濟，以悍衛清譽。

陳明文透過服務處發聲明指出，本案自偵查階段對於相關人士之取證過程就有諸多瑕疵，原審判決就相關證據的證據能力認定，確有疑義，原審既認定他沒圖利，又有何洩密之動機及行為？

陳明文強調，當時上訴最高法院尋求救濟，以期能有公平之審判機會，但沒能獲得認同，實感遺憾；他說，自身清白從政，一路走來始終如一，並深信司法終能還給他公道，直指此案一開始就是政治追殺案件；對於最高法院之判決結果，陳收到判決書後，將另行循司法程序救濟。

陳明文被控11年前擔任嘉義縣長、辦理民雄鄉污水下水道工程招標時，洩漏標案底價給偉盟公司董事長賴文正，讓偉盟以低於底價20萬元得標，圖利廠商近5120萬元，陳一審獲判無罪，但二審改依洩密罪判刑6月、得易科罰金18萬元，陳上訴主張被冤枉，今天被最高法院駁回，全案定讞。

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