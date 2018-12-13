車禍露出神秘微笑 粗工向警炫耀偽鈔被捕

2018-12-13 22:10

〔記者王捷／台南報導〕蔣姓粗工開了一輛粉紅色的轎車，相當醒目，但去年他出車禍時，警方瞄到蔣男皮包內的千元鈔票顏色很淡，沒想到蔣男露出神秘微笑，大方向警員炫耀，他在網路上以半價優惠購得假鈔，幾可亂真，用假鈔買了一包香菸、一條苦瓜還有薑母，還吃了一頓早餐，都沒被發現，讓警員當下聽了很傻眼，將他依偽造貨幣移送法辦，蔣男被逮收起微笑滿臉愁容，一審被判3年8個月。

39歲的蔣男平時在汽車保養廠當維修工，有詐欺、恐嚇前科，由於他跟家人關係不好，常常開著他的粉紅轎車睡在路邊，轄區警方就曾注意過他，去年他在網路上結識一名暱稱「豔遇」的男子，「豔遇」向蔣男供稱手上有一批千元偽鈔，一張只要500元，他立刻開車到新營買了5000元偽鈔回來花用。

蔣男為了試試偽鈔的水溫，先到雜貨店買了包香菸，但是被雜貨店的阿桑識破，向警方報案，阿桑提供警方的特徵，就是蔣男胖胖的身材，還開了一輛粉紅色轎車，警方也因此展開追查。

沒想到，當警方追查到一半，蔣男就在路邊與他人發生車禍，警員看到蔣男的粉紅色車子，立刻就聯想到假鈔案，當時在蔣男拿證件時，瞥見蔣男放在皮包裡的紙鈔，果真發現紙鈔顏色很淡，開玩笑問蔣男是不是用玩具鈔，沒想到蔣男立刻露出神秘笑容，還向警員炫耀，這是他買來的假鈔。

蔣男自稱，他用這筆錢買了包香菸，到菜市場買了苦瓜、薑母，還吃了頓100多元的早餐，完全沒被識破，蔣男說的很忘我，完全不曉得自己已經觸犯偽造貨幣的重罪，也因此讓他撞了車，又被警方逮捕，一審時遭判3年8個月。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/