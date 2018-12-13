誆邀美國樂團來台演唱 她持假合約詐51萬遭訴

2018-12-13 21:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕從事表演經紀人工作的許姓女子，因欠債缺錢，明知未與美國搖滾團體Papa Roach（蟑螂老爹）談定來台表演，卻持偽造合約書向主辦單位領取51萬餘元，新北地檢署今依涉犯偽造文書、詐欺罪將她起訴，因許女已賠償告訴人達成和解，因此建請法院從輕量刑、予以緩刑，以啟自新。

2015年11月26、27日，主辦單位雅活創作股份有限公司在台中洲際棒球場，舉辦以重搖滾金屬為主題的第三屆「山海屯音樂節」，邀請國內外樂團表演，活動舉辦前，許女向雅活林姓負責人佯稱，已情商Papa Roach樂團到「山海屯音樂節」表演，並出具與該樂團的契約書，主辦單位不疑有他匯款51萬餘元給許女，同年7月，許女並持活動合約書至法院進行公證，但之後許女卻遲未通知林男，Papa Roach樂團來台演出後續訊息，林男寫信向樂團美國經紀公司查證，才發現是騙局一場。

許女到案後坦承因之前辦活動虧錢欠債，才會出此下策，檢方考量許女已賠償告訴人損失並達成和解，雖將她起訴，但建請法院予以緩刑宣告。

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