真慘！情侶找工作誤入詐團 舉報犯罪竟變「自首」遭判刑

2018-12-13 18:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕吳姓男子與汪姓女子是情侶，去年11月應徵電話行銷工作，錄取並到南投縣的機房上班，才得知工作竟是打電話到中國行騙，兩人又已預支薪水，不敢擅自離開，遂向認識的警察求救，不料，「舉報犯罪」竟變成「犯罪自首」，檢方與一審法官都不相信兩人的辯解，依加重詐欺未遂罪各判7月與6月徒刑，2人上訴並喊冤，台中高分院二審認為一審疏忽，2人剛上班就通報警方，根本就沒有犯意，卻被當成「犯罪自首」，改判這對情侶無罪。

判決書指出，吳男在2012年間觸犯詐欺罪判刑5月，易科罰金執行完畢，他與汪姓女友見報紙刊登電話行銷徵才廣告，應徵聘用後，兩人預支薪水，去年11月15日第一天上班，主嫌劉詩硯（27歲，判刑11月確定）卻告知，此機房剛成立，但不是從事電話行銷，而是打電話到中國行騙。

這對情侶不想參與詐欺，又礙於已預支薪水，擅自離開恐遭報復，遂於上班首日，偷偷向熟識的台中市警局第二分局陳姓員警求救，汪女還強調「我待不下去了，你（陳員）哪時候來解救我？」，但因機房設於南投縣埔里鎮，陳員遂將線索轉告南投警方。

南投警方於同年月28日搜索機房並逮捕劉詩硯、吳男與汪女等4人，檢方偵查時，2人強調拒絕參與詐騙，還主動「舉報犯罪」，卻被誤認為「犯罪自首」，檢方卻不採信而起訴，南投地院一審也不採信辯詞，各判吳男與汪女7月、6月徒刑，2人上訴二審。

台中高分院認為，2人上班首日，尚未行騙前，就向陳員求救，還把機房資訊告知陳員，之後等候警方救援，顯示2人並無詐欺犯意，有陳員證詞為證，另外，2人辯稱應徵電話行銷而誤入詐欺機房，此說也與其他被告說詞吻合，一審卻疏忽沒有詳查，誤把「舉報犯罪」當成「犯罪自首」，論理不免錯亂，據此撤銷原判，改判2人無罪，檢方可上訴。

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