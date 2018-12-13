新北里長選舉幽靈人口案 31人交保

2018-12-13 17:52

〔記者黃捷／台北報導〕九合一選舉結束不久，新北市石碇區傳出幽靈人口影響選舉，台北地檢署指揮法務部調查局、新店警分局等130名司法警察，連日傳喚4名里長候選人及選民共34人到案，全案朝刑法妨害投票罪方向偵辦。

光明里無黨籍楊萬益2014年同額競選里長，共得164票，今年無黨籍陳榮豐也加入參選，最後楊萬益以127票擊敗陳榮豐112票連任；另豐林里無黨籍李煌義與無黨籍黃銘通兩度交手，2014年李以120票小輸黃的122票，今年則以149票對131票成功復仇。

不過，檢警調接獲線報指稱，這4名候選人都涉嫌安排非本地居民，將戶籍遷入自身或親友戶籍內，目前已知共有23位選民未實際居住，11月24日卻在該里的投票所投票，涉犯刑法妨害投票罪。

檢警調於10日、12日發動130名司法警察，同步傳喚包含楊萬益、陳榮豐、李煌義、黃銘通4人在內共34人，其中7人以1萬元交保，其餘24人則以5000元交保。北檢表示，對於涉案的里長當選人，將依偵辦所得證據資料，審酌是否向法院提起當選無效之訴，以期維護選舉公平。

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