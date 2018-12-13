山老鼠裝病躲警訊 就醫露餡吐罪行

2018-12-13 19:43

［記者陳賢義／台東報導］保7總隊第9大隊9月間破獲1起盜伐案，深入調查發現吳姓山老鼠非首次，曾夥同他人多次犯案，擴大查辦發現吳偕林姓男子等人數度聯手竊取珍貴牛樟木，7日兵分多路搜索，當場人贓俱獲，林嫌為躲避警訊，佯稱染病不適，就醫露餡揭謊，俯首吐罪行。

第9大隊9月間會同關山分局在台東加拿山區查獲竊取牛樟木355公斤，警方研析案情，發現吳姓主嫌並非首次前往，之前已多次夥同其他犯嫌竊取。為釐清盜伐集團犯案結構、上下游關係及銷贓管道，警方查出吳夥同林姓男子等其他犯嫌，自9月下旬即多次犯案，經連日追查，顯現以吳為首的盜伐集團，銷贓管道暢通，不法獲利不斐。

台東地方檢察署7日指揮保7第9大隊及台東林管處人員同步搜索，搜索6處及收贓的藝品店，查扣尚未賣出牛樟木1塊、殘材10餘塊、半成品1件，市價高達數十萬元，今調查完竣，將林姓等4名犯嫌移送法辦。豈料，林嫌原先能從林班地背負重達50公斤的牛樟木下山，聞風被逮後，警詢竟誆稱有心臟、脊椎等疾病，經緊急送醫後，醫生告知並無大礙 ，才道出竊取牛樟的來龍去脈。

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