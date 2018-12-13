男搭機過安檢門拒脫外套 腰纏毒咖啡包露餡

2018-12-13 18:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕28歲黃姓男子今天從台南機場要搭機到澎湖，通過安檢門時拒脫外套，航警拍搜發現他腰後藏有異物，起出安非他命咖啡包53包、516.56公克，黃男應訊供稱自己吸食，否認販賣。

航警局高雄分局調查，黃男（槍砲前科）上午7點20分準備搭乘立榮航空B7-8675班機到澎湖，台南分駐所詹姓安檢員要求他脫掉外套通過安檢門，黃男堅拒，引起懷疑，詹員拍搜發現異狀。

警方在黃男身上起出安非他命咖啡包53包、516.56公克，黃男應訊時供稱，他要到澎湖玩，昨天夜間到台南某釣蝦場，向綽號「阿草」男子以1萬元代價購毒，供自己吸食，警方認為他的供詞避重就輕，訊後依毒品罪嫌送辦。

警方指出，目前國內離島航線鮮少查獲毒品，一般都是搭船運毒，可能因為東北季風吹拂，有時候快艇停駛，才會鋌而走險夾藏毒品搭機闖關。

航警局說，為躲避查緝，毒品常以咖啡包、茶包、糖果、玉米粉等形式偽裝，真假難辨，呼籲民眾切勿因好奇或疏忽食用來路不明咖啡包、茶包、糖果，以免染毒。

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