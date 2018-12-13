范可欽搭公車摔斷3根肋骨 大都會客運坦承急煞等疏失

2018-12-13 17:21

〔記者鄭景議／台北報導〕知名廣告導演范可欽，今日下午在南港路搭乘大都會客運時，因為客運急煞，從輪椅摔出摔斷三根肋骨，稍早議員應曉薇陪同大都會客運的經理出面受訪，經理坦承司機有疏失，他們會負起完全責任。

大都會經理高燦煌指出，司機載送身障或行動不便乘客時，應該要陪同乘客繫安全帶，司機在疏忽下未幫范可欽繫妥，加上當時煞車用力過猛，導致范可欽摔傷，大都會客運會負起完全責任，保證范可欽受到最好的醫療照護。

三總內湖院區的急診室主治醫師陳一心也出面說明傷勢，陳醫師說，范可欽受傷位置位於左胸前側，左邊四到六的肋骨斷裂，傷勢較重，但沒有出現氣胸等狀況，一切意識正常，沒有腦震盪跡象，暫時無生命危險，目前范的家屬已經在幫范辦理住院手續，胸腔科的醫師會持續評估是否需要開刀治療。

應曉薇則說，稍早已經陪同大都會客運經理探視范可欽，但是范傷勢嚴重，痛到說不出話來;她說，當時范可欽與范太太還有一名友人3人在南港路上公車，公車在一路平穩的狀況下突然急煞，范太太希望日後客運司機都能注意行動不便或是身障朋友的困難。

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