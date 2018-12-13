心海羅盤「葉教授」病逝官司未平 信徒怒控葉兒女詐欺

2018-12-13 17:32

〔記者黃捷／台北報導〕「心海羅盤」宣稱將在新竹縣寶山鄉興建「彌陀博物大院」，向信徒發起募捐，但過了5年都還沒開始動工，去年遭信徒黃文忠指控詐欺，創辦人「葉教授」葉耀星生前提告妨害名譽，過世後，兒女決定撤告，原以為風波平息，但黃文忠反告葉的子女誣告，還說未來將偕同其他被害信徒再告詐欺。

「葉教授」葉耀星在1982年創辦「難逢廬」，從事文化思想導引工作，面談了1.8萬多個案例，看盡人世間悲歡離合後，1986年開始製播節目，1995年《心海羅盤》電視節目開播，由他擔綱主講人，今年1月停播後，他於7月14日大腸癌病逝，享壽66歲。

葉耀星事業並非一直順遂，他於1998年「財團法人心海羅盤善知識文教基金會」，曾被爆料收入不透明，後來還因神水、假藥事件，聲望一落千丈，去年更被爆出他要在新竹縣寶山鄉興建「彌陀博物大院」其實是個幌子。

黃文忠指出，他1995年開始跟隨葉耀星，在台南成立信徒公會，拉了許多親朋好友加入，葉耀星2013年說要興建「彌陀博物大院」，他相信不已，也花了數十萬幫家人購買了「會員卡」，但基金會不僅沒公開財務狀況，連董事會議都沒開，只讓董事們簽名了事，直到2015年大院都沒個影子，他才發覺不對勁。

黃文忠說，葉耀星在計畫書上聲稱大院預定用地是農牧用地，未來將辦理變更為特定目的事業用地，但他向新竹縣政府查證時，縣府卻回覆從未受理任何宗教興辦事業申請；而葉耀星過去一直宣稱醫生告知癌細胞沒有移轉，還能活到99歲，藉此取信信徒捐款，卻在今年7月病逝，「自己的身體狀況難道會不清楚？」

黃文忠說，他去年踢爆造大院一事是詐欺，卻遭葉耀星控告妨害名譽，檢察官日前處分不起訴，就是因為他講的是事實，才會反告誣告，葉耀星現已病逝，這次提告對象是現為基金會董事的葉耀星子女，未來與其他被害信徒蒐集相關事證後，會再共同提告詐欺。

但葉耀星的兒子說，妨害名譽告訴人其實是他父親，後來父親病逝才會代父撤告，檢察官才會不起訴，並不是認同黃文忠指控是有憑有據，黃文忠連自己要告誰、告什麼都不清楚；另外，彌陀博物大院爭議是因地目變更申請一直沒有通過，並非詐騙信眾，基金會的帳是乾淨的，基金會不是私人單位，這些都可以查得到。

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