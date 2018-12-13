你家就是我家！竊賊到處闖空門 還占透天厝爽住

2018-12-13 18:14

〔記者楊金城／台南報導〕「你家就是我家？」37歲黃姓竊嫌自10月起，多次侵入柳營區民宅行竊，還趁著屋主長期不在家直接入住2處民宅各一個星期，把別人家當自己家和行竊基地，新營警分局將他逮捕到案，查出他涉及11件民宅竊案，今天將全案移送台南地檢署偵辦。

警方調查，黃男是鹽水人，先前投資生意失敗，虧損200多萬元，與家人爭吵後負氣離家，在柳營、新營地區流浪，缺錢花用，就涉嫌闖空門侵入民宅，竊取現金、金飾、洋酒及高單價蘋果筆電，再挑無人居住的空屋入住。

黃嫌先在柳營區士林里1戶新成屋占地為王，12月初碰巧屋主返家打掃，赫見屋內遺留1部別人的蘋果電腦，還有垃圾，才驚覺房子遭人入侵，趕緊報警。黃嫌轉移陣地，又在柳營東昇里1戶空屋入住。

柳營分駐所、新營分局偵查隊勘驗現場採證後，發現竊嫌涉及近日多件侵入住宅竊案，鎖定黃男涉案。

柳營所加強深夜巡邏，發現黃嫌犯案用機車藏於暗處，派員守候多日未發現黃嫌出現，女警吳函倩今天在擴大查訪附近住戶時，有民眾攔下警車報案，告知他受侄兒委託代管的東昇里透天厝，今天清晨4點多屋內竟然亮燈，驚覺有異。

所長邱逢裕趕緊率領員警查訪，赫然發現黃嫌的機車藏在透天厝旁，旋即進入屋，當場查獲在1樓呼呼大睡的黃嫌，讓他百口莫辯。

警方調查，黃嫌先後入住2間空屋，共涉及11件住宅竊案，竊得財物約15萬元，訊後依竊盜罪將他移送偵辦。

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